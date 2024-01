Wellinger nach Aufholjagd Zweiter in Zakopane

Anzeige

Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger ist beim Weltcup im polnischen Zakopane auf das Podest geflogen und hat eine starke Generalprobe für die Skiflug-WM in Bad Mitterndorf in der kommenden Woche abgeliefert. Nach einer Aufholjagd im zweiten Durchgang wurde der 28 Jahre alte Ruhpoldinger beim Sieg des Österreichers Stefan Kraft Zweiter und landete zum achten Mal in diesem Winter auf dem Podium.

Wellinger, der nach dem ersten Durchgang noch Sechster war, lag nach Sprüngen auf 135,5 und 137,0 m (327,8 Punkte) umgerechnet zweieinhalb Meter hinter Kraft (332,3), der seinen 37. Weltcup-Sieg feierte und mit seinem 109. Podest nun alleiniger Rekordhalter ist. Dritter wurde der Slowene Anze Lanisek (327,3).

Die weiteren Deutschen konnten wie schon beim zweiten Platz im Teamspringen am Samstag nicht oder nur halbwegs überzeugen. Pius Paschke (Kiefersfelden) kam als zweitbester Deutscher auf Rang 15. Philipp Raimund wurde 19., Karl Geiger (beide Oberstdorf) belegte Platz 23. Constantin Schmid (Oberaudorf/38.) und Stephan Leyhe (Willingen/41.) verpassten den zweiten Durchgang.