Wellinger/Raimund verpassen Podest in Lahti

Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger und Philipp Raimund haben im zweiten und letzten Super-Team-Wettbewerb das Podest verpasst. Im finnischen Lahti wurde das Duo am Sonntag beim Sieg der Slowenen Vierter, nach zuletzt wieder starken Leistungen war es ein kleiner Dämpfer für die DSV-Adler in der späten Saisonphase.

Nach drei Durchgängen auf der Salpausselkä-Schanze lagen Wellinger (123,0+126,5+126,0) und Raimund (121,0+120,0+118,5) mit 762,1 Punkten überraschend deutlich hinter den Top-Nationen zurück - zu Platz drei fehlten umgerechnet 22 Meter. Der Sieg ging an die Slowenen Anze Lanisek und Lovro Kos (813,4) vor Österreich (809,3) und Japan (802,5).

"Wir haben zu viele Federn gelassen, in jedem Sprung ein paar Meter vergeben. Uns haben der Fluss und die Energie aus dem Einzeln gefegt", sagte Wellinger, der zuletzt die Raw-Air-Tournee gewonnen hatte, in der ARD. Raimund meinte: "Ich bin schon ziemlich platt, stand etwas neben der Spur. Das war saublöd."

Den zuvor einzigen Super-Team-Wettbewerb der Saison hatten Wellinger und Pius Paschke im Dezember in Titisee-Neustadt gewonnen. Beim Event, das ab 2026 bei Olympia den gewohnten Team-Wettbewerb mit vier Springern ersetzt, treten zwei Athleten pro Mannschaft in Durchgängen gegeneinander an.

Raimund und Wellinger hatten am Samstag beim Sieg des Slowenen Anze Lanisek im Einzelwettbewerb die Plätze fünf und sechs belegt. Der wieder deutlich verbesserte fünfmalige Saisonsieger Paschke kam auf Rang zwölf, Karl Geiger belegte Rang 13. Der frühere Team-Weltmeister Stephan Leyhe kam im letzten Springen seiner Karriere auf Platz 25.

Das Weltcup-Finale findet am kommenden Wochenende mit zwei Einzel- und einem Teamfliegen im slowenischen Planica statt. Dem Österreicher Daniel Tschofenig ist der Gewinn des Gesamtweltcups kaum noch zu nehmen.