Wellinger siegt in Kuusamo - Paschke behält Gelb

Andreas Wellinger hat mit seinem ersten Saisonsieg den starken Saisonstart der deutschen Skispringer fortgesetzt. Der zweimalige Olympiasieger gewann bei schwierigen Bedingungen im finnischen Kuusamo nach nur einem Durchgang vor Stefan Kraft (Österreich) und dem Oberstdorfer Karl Geiger, der erstmals seit Dezember 2023 auf dem Treppchen stand.

Für Überflieger Pius Paschke riss auf Rang sieben zwar die Podestserie, der 34-Jährige verteidigte einen Tag nach seinem zweiten Saisonsieg aber das Gelbe Trikot des Führenden im Gesamtweltcup erfolgreich.

Wellinger lag nach einem starken ersten Sprung auf 146,5 m in Führung, der zweite Durchgang wurde nach 15 Springern wegen des zunehmenden Windes abgebrochen. "Das war geil. Es war ein schwieriger Wettkampf, auch für die Jury. Als es bei mir drauf ankam, war ich da", sagte der Bayer. Für Wellinger war es der erste Sieg seit dem Triumph in Willingen im Februar und der achte seiner Karriere.

Damit setzte sich der DSV-Traumstart fort: Drei deutsche Siege in den ersten vier Wettkämpfen hatte es zuletzt vor 24 Jahren gegeben, als Martin Schmitt dominierte. Der ebenfalls erstarkte Geiger sorgte als Krönung für das deutsche Doppelpodest. "Das tut richtig gut und hat Spaß gemacht", sagte der Allgäuer.

Paschke hatte am Samstag seine Podestserie mit einem Sieg vor den Österreichern Jan Hörl und Kraft fortgesetzt. "Mir macht das Springen gerade unheimlich viel Spaß. Es ist ein bisschen wie in der Kindheit, es funktioniert einfach. Meine Sprünge sind wirklich auf einem hohen Niveau", sagte der Routinier. Am Sonntag reichte es bei schwierigen Bedingungen erstmals in diesem Winter nicht für das Treppchen.