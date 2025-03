Wellinger vor Team-Wettkampf: "Alles ist drin"

Skispringer Andreas Wellinger hofft am Donnerstag im Team-Wettkampf auf seine zweite WM-Medaille in Trondheim. "Alles ist drin. Von Platz eins bis nicht auf dem Podest ist alles möglich, weil viele andere Nationen auch gut springen", sagte der Vizeweltmeister von der Normalschanze. Sein Motto laute daher: "Einfach Attacke".

Neben Wellinger werden Philipp Raimund, Karl Geiger und Stephan Leyhe für Deutschland an den Start gehen. Zuschauen muss der zuletzt formschwache Pius Paschke.

"Norwegen ist definitiv wieder Mitfavorit, dann gibt es noch Österreich und Slowenien. Das wird spannend", sagte Wellinger vor dem Wettkampf von der Großschanze (17.05 Uhr/ARD und Eurosport): "Die Aufgabe wird sein, dass wir möglichst selten nur 120 Meter springen. Das sind die Punkte, die man schnell verlieren kann. Das ist ein bisschen die Krux auf der Schanze."

Nimmt man die Männer-Ergebnisse aus dem Mixed, ist Deutschland aber eher kein Medaillen-Kandidat: Wellinger und Raimund sammelten am Mittwoch 522,2 Punkte und damit weniger als die Männer aus Slowenien (551,4), Norwegen (550,2) und Österreich (533,5).

Speziell im zweiten Durchgang zeigten Raimund und Wellinger aber deutlich bessere Sprünge. "Diesen Weg müssen wir weitergehen, wenn wir an den nächsten Tagen eine Medaille machen wollen. Es war ein gutes Gefühl, so einen Abschluss zu haben", sagte Wellinger. Am Samstag steht zum WM-Abschluss noch das Einzel von der großen Schanze an.

Deutschland hatte 2019 und 2021 mit der Mannschaft WM-Gold gewonnen. Vor zwei Jahren in Planica reichte es beim Sieg der Slowenen nur zum fünften Platz.