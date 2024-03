Wellinger 15. der Quali in Oslo

Anzeige

Skispringer Andreas Wellinger hat zum Auftakt der zehntägigen Raw-Air-Tour in Norwegen seine Topform nicht ganz bestätigen können. Der Dritte des Gesamtweltcups flog am Holmenkollen in Oslo in der Qualifikation auf 128 m und belegte den 15. Rang. Gewinner der Vorausscheidung wurde der Österreicher Daniel Huber (134,5 m).

Das beste deutsche Ergebnis gelang Philipp Raimund mit 129,5 m auf Platz vier. Neben Raimund und Wellinger schafften auch Pius Paschke (26./122 m), Karl Geiger (36./119 m) und Constantin Schmid (48./114,5 m) den Sprung in den Wettkampf der besten 50 am Samstag 14.40 Uhr/ARD und Eurosport). Stephan Leyhe schied mit 111 m als 52. aus.

Olympiasieger Wellinger liegt damit auch in der Raw-Air-Gesamtwertung nach dem ersten von 16 Wertungssprüngen auf dem 15. Rang. Der Gesamtsieger erhält ebenso wie bei den Frauen ein Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro. Die Raw-Air-Tour zieht nach den zwei Wettkämpfen in Oslo zunächst auf die neuen WM-Schanzen in Trondheim (Dienstag/Mittwoch) und von dort zum Monsterbakken nach Vikersund weiter.