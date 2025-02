Wellinger 16.: DSV-Adler so schlecht wie seit 2010 nicht

Die deutschen Skispringer haben ihre verloren gegangene Form auch in Übersee nicht wiedergefunden und ihr schlechtestes Weltcup-Ergebnis auf einer Großschanze seit mehr als 14 Jahren kassiert. In Lake Placid (USA) kam in Abwesenheit des fünfmaligen Saisonsiegers Pius Paschke der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger als bester DSV-Adler nicht über Platz 16 hinaus.