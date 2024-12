Weltcup in Arosa: Deutsche Skicrosser verpassen Podium

Die deutsche Skicross-Mannschaft hat beim Weltcup im Schweizer Arosa eine weitere Podestplatzierung verpasst. Florian Wilmsmann erreichte beim Nachtrennen als bester Deutscher das kleine Finale und belegte den fünften Platz. In der vergangenen Woche war der 28-Jährige beim Saisonauftakt im französischen Val Thorens noch auf den zweiten Rang gefahren.

Auch Daniela Maier hatte in Frankreich zweimal das Podest erreicht. Am Dienstag scheiterte die 28-Jährige aus Urach jedoch wie Luisa Klapprott (Samerberg) und Veronika Redder (Glonn) bereits im Viertelfinale. Den Sieg sicherte sich die kanadische Gesamtweltcupsiegerin Marielle Thompson, bei den Männern gewann in Reece Howden ebenfalls ein Kanadier.

Bereits am Freitag und Samstag stehen für Frauen und Männer beim letzten Weltcup des Jahres im italienischen Innichen jeweils zwei weitere Wettbewerbe auf dem Programm.