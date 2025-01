Weltcup in Courchevel: Dürr rast aufs Podest

Skirennläuferin Lena Dürr hat ihre dritte Podestplatzierung in diesem Winter eingefahren. Die 33-Jährige raste am Donnerstagabend im Nachtslalom der WM-Generalprobe von Courchevel nach einem starken zweiten Lauf in 1:46,34 Minuten auf Rang drei. Nur Zrinka Ljutic aus Kroatien (1:45,06) und die Schwedin Sara Hector (1:46,32) waren schneller.