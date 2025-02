Weltcup-Premiere der Skispringerinnen in USA verschoben

Die Weltcup-Premiere der Skispringerinnen in Lake Placid ist wegen starker Winde um mehrere Stunden verschoben worden. Weil am frühen Morgen (Ortszeit) nach 90 Minuten nur 14 Springerinnen vom Balken gegangen waren, wird der Wettkampf um 0.15 Uhr MEZ (18.15 Uhr Ortszeit) neu gestartet. Für Weltmeisterin Katharina Schmid und Co. wird es der erste Weltcup am Olympia-Schauplatz von 1932 und 1980.

Der erste Versuch war von vielen langen Pausen gekennzeichnet. Vom teils starken Aufwind profitierte unter anderem die Polin Pola Beltowska, die mit Startnummer 6 auf 131,0 m kam und den Schanzenrekord für Frauen gleich um drei Meter übertraf. Wegen des Abbruchs wird diese Weite allerdings nicht als offizieller Rekord gewertet.

Lake Placid war vor zwei Jahren nach 32 Jahren Abstinenz in den Weltcupkalender der Männer zurückgekehrt, nun sind auch die Frauen erstmals im US-Bundesstaat New York am Start. Für Samstag (20.30 Uhr MEZ) ist ein weiterer Einzelwettbewerb vorgesehen, unmittelbar danach folgt ein Mixed (23.00/jeweils ARD und Eurosport).