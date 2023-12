Weltcup-Sieg: Carls Formstärke "schon eher überraschend"

Anzeige

Die deutsche Skilangläuferin Viktoria Carl hat sich von ihren guten Leistungen in der bisherigen Saison überrascht gezeigt. "Ich wusste definitiv, dass ich dazu in der Lage bin, dieses Jahr auf das Treppchen zu laufen", sagte die 27-Jährige im Interview mit Sport1: "Aber dass ich so konstant vorne reinlaufen und um das Treppchen mitkämpfen kann, war für mich schon eher überraschend."

Carl belegt im Gesamtweltcup derzeit Rang fünf. Vergangene Woche gelang ihr beim Weltcup in Trondheim ein Coup, als sie über 10 km im klassischen Stil ihren ersten Weltcup-Sieg überhaupt feierte. "Für mich war es die Belohnung für die jahrelange harte Arbeit, auch von unserem Techniker-Team", sagte Carl.

Trotz ihres gesunden Selbstbewusstsein sprach Carl allerdings auch von Selbstzweifeln. "Ich hatte am Anfang meiner Karriere viele Rückschläge und wusste gar nicht, ob ich überhaupt noch weiter Sport machen will", erzählte sie. Die Rückschläge seien auch mental gewesen, "deswegen habe ich wahrscheinlich einfach auch die Zeit gebraucht, um mental und physisch vorne reinzulaufen".

An den ganz großen Coup denkt sie trotz ihrer Formstärke derzeit nicht. "Mit dem Gesamtweltcup möchte ich mich jetzt noch gar nicht beschäftigen, weil noch sehr viele Wettkämpfe anstehen", erklärte Carl, die sich nun erstmal auf die Tour de Ski (30. Dezember bis 7. Januar) konzentriert.