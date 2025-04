Weltcupfinale: Hinners fällt zurück - Epaillard führt

Springreiterin Sophie Hinners hat bei ihrem ersten Weltcupfinale in Basel ihre gute Ausgangsposition aus der Hand gegeben und besitzt nur noch Außenseiterchancen auf den Sieg. Die 28-Jährige verbuchte im zweiten Springen mit ihrem Wallach my Prins einen Abwurf und verpasste als 13. das Stechen der fehlerfreien Paare. Zum Auftakt war Hinners mit einer Nullrunde auf Platz sieben gesprungen.

Im Gesamtranking geht Hinners als Neunte in die finalen zwei Umläufe am Sonntag (14.00/16.30 Uhr) mit Stechen, gleich hinter ihr folgen ihre Landsmänner Richard Vogel und Hans-Dieter Dreher. In Führung liegt der Franzose Julien Epaillard, obwohl er auf das Stechen freiwillig verzichtete. Den zweiten Tagessieg holte der starke Schweizer Martin Fuchs mit Leone Jei, bester Deutscher war Dreher, der mit Elysium das Stechen auf Rang vier abschloss.

Olympiateilnehmer Vogel (11.) verpasste mit United Touch haarscharf das Stechen, die beiden rissen eine Stange am letzten Hindernis. Der dreimalige Weltcupsieger Marcus Ehning und Coolio (12.) werden ebenso wie Mario Stevens und Starissa (18.) nach einem Abwurf am Sonntag nicht mehr ins Titelrennen eingreifen.