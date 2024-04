Weltcupfinale: Werth in Riad doch mit Quantaz

Anzeige

Die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth sattelt beim Weltcup-Finale der Dressurreiter in Riad doch ihr Spitzenpferd Quantaz. Das gab die beste Reiterin aller Zeiten am Donnerstag auf ihrer Instagram-Seite bekannt. "Leider hat Emilio eine Knochenhautentzündung aufgrund eines Traumas", schrieb Werth: "Damit fällt sein Start beim Weltcupfinale in Riad aus. Sehr schade!"

Ursprünglich hatte Werth geplant, mit ihrem 18-jährigen Westfalenwallach Emilio in Saudi-Arabien um ihren sechsten Sieg im Weltcupfinale zu reiten. Mit ihm hatte sie in dieser Weltcupsaison auf der dritten Etappe in Stuttgart die Kür gewonnen. Für ihn ist ein baldiger Abschied aus dem Sport vorgesehen.

Quantaz ist als Werths Spitzenpferd auch erster Anwärter für einen Start bei den Olympischen Sommerspielen in Paris (26. Juli bis 11. August). Er sei aktuell "sehr gut drauf, und ich hoffe, wir werden unsere Form dort unter Beweis stellen können", schrieb Werth.

Neben dem Paar werden aus deutscher Sicht beim Weltcupfinale (16. bis 20. April), der "inoffiziellen Hallen-WM", Raphael Netz mit Great Escape Camelot und Matthias Alexander Rath mit Destacado antreten. Vorjahressiegerin Jessica von Bredow-Werndl verzichtet mit Dalera auf die Titelverteidigung und die Strapazen der Reise nach Riad.