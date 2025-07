Weltmeister Martín kehrt zurück: "Es ist Rennwoche"

Seit drei Monaten hat Jorge Martín an keinem Grand Prix mehr teilgenommen, jetzt kehrt der MotoGP-Weltmeister zurück. "Ich kann wieder sagen: Es ist Rennwoche", postete der Spanier am Montag bei Instagram und bestätigte damit, dass er in Brünn/Tschechien beim letzten WM-Lauf vor der Sommerpause an den Start gehen wird. Zuletzt hatte bereits alles auf ein Comeback am kommenden Wochenende hingedeutet.

Martín war Mitte April in Katar beim bisherigen Tiefpunkt einer Seuchensaison erneut schwer gestürzt, hatte sich Verletzungen am Brustkorb mit mehreren Rippenfrakturen sowie einen Pneumothorax zugezogen. Nun ist der 27-Jährige wieder fit genug für eine Rückkehr, in der Vorwoche hatte Martín bereits in Misano/Italien einen Privattest auf seiner Aprilia absolviert.

Auch das Katar-Rennen war ein Comeback gewesen, da der Titelverteidiger die ersten drei WM-Stationen wegen der Folgen eines Sturzes in der Vorbereitung verpasst hatte. "Ich hatte zehn Frakturen", sagte Martín damals vor der ersten Session, beide Hände sowie der linke Fuß waren betroffen. In der Wüste kamen weitere Brüche hinzu.