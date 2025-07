Wesemann im WM-Halbfinale, Barthel ausgeschieden

Europameister Moritz Wesemann hat bei der Schwimm-WM in Singapur souverän das Halbfinale vom 3-m-Brett erreicht. Der 23-Jährige aus Halle/Saale sprang in der Qualifikation am Donnerstag mit 441,25 Punkten auf den sechsten Platz. Sein Synchronpartner Timo Barthel schied dagegen mit nur 323,15 Zählern als 46. aus.