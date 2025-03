Wetter spielt nicht mit: Langlauf-DM abgesagt

Die für das letzte März-Wochenende geplanten deutschen Skilanglauf-Meisterschaften in Oberwiesenthal fallen aus. Der ausrichtende WSC Erzgebirge Oberwiesenthal gab am Freitag die Absage der Titelkämpfe aufgrund der Wetterbedingungen bekannt. Derzeit herrschen in dem sächsischen Ort Temperaturen von deutlich über 10 Grad, für die kommende Woche ist zudem Dauerregen angesagt.