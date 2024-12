Wieder ein Infekt: Preuß verpasst die Staffel

Neuer Winter, alte Probleme: Biathletin Franziska Preuß muss bereits nach einem Rennen im Weltcup pausieren. Die 30-Jährige, die in der Vergangenheit immer wieder von Erkrankungen ausgebremst worden war, fehlt im finnischen Kontiolahti in der deutschen Frauenstaffel am Sonntag (17.25 Uhr/ZDF und Eurosport). Ersetzt wird Preuß durch Vanessa Voigt.

"Bei Franzi kam es in der Nacht zu leichten Infektzeichen, auf die leider reagiert werden muss, um eine weitere Zunahme der Beschwerden möglichst zu verhindern", teilte Mannschaftsarzt Jan Wüstenfeld mit.

Preuß war am Samstag mit der Mixedstaffel in die Saison eingestiegen. Das Quartett des Deutschen Skiverbands (DSV) lief auf Platz vier. Die siebenmalige WM-Medaillengewinnerin hatte sich vor dem Start in den Winter zuversichtlich gezeigt, dank einer "unangenehmen" Operation an den Nasennebenhöhlen weniger anfällig zu sein als in den Jahren zuvor.

Preuß war "froh, dass man was gefunden hat, das erklärt, warum ich so anfällig war. Ich hoffe, dass die medizinische Theorie stimmt und es jetzt besser wird." Sie habe sich "deutlich belastbarer" gefühlt als in den vergangenen Jahren. "Der Wechsel zwischen Belastung und Erholung klappt irgendwie viel besser", sagte Preuß.

Nun muss sie sich wieder schnell von einem gesundheitlichen Rückschlag erholen. Schon am Dienstag wird der Weltcup in Finnland mit dem Einzel fortgesetzt. Am kommenden Wochenende stehen zudem noch ein Sprint und ein Massenstart auf dem Programm.