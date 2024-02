Windsurfen: Comeback von Ex-Weltmeister Köster in Japan

Anzeige

Comeback für den fünfmaligen Windsurf-Weltmeister Philip Köster: Der 29-Jährige tritt vom 19. bis 25. Februar beim Saisonauftakt der Waverider im japanischen Omaezaki an und will bei der WM in diesem Jahr nach seinem ersten Titel seit 2019 greifen. Die vergangene Saison hatte Köster nach einer schweren Fußverletzung verpasst.

"Das Beste und Wichtigste: Ich bin schmerzfrei!", sagte Köster am Donnerstag: "Die Vorbereitungen für die Saison verliefen sehr gut. Nach meinem Japan-Ausflug zum Jahresbeginn bin ich weiter nach Chile gereist, um meinen Fuß einem weiteren Härtetest zu unterziehen. Ich hatte perfekte Bedingungen, um maximal viel Druck auf den Fuß zu bekommen."

Insgesamt plant Köster, bei sieben World Cups an den Start zu gehen. Nach dem Auftakt in Japan geht es über die Stationen Chile, Gran Canaria, Teneriffa und Fidschi zum Saisonfinale, das im Oktober und November auf Hawaii steigt. Der Endspurt beginnt für Köster Ende September mit dem Heim-Weltcup vor Sylt.