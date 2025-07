Windsurfer Köster nach Sieg: "Ich will mehr davon"

Windsurfer Philip Köster hat nach dem Ausrufezeichen in seiner Wahlheimat Lunte gerochen. "Obwohl es mein bereits achter Erfolg hier auf Gran Canaria ist, muss ich sagen: Es fühlt sich immer wieder gut an. Ich möchte mehr davon", sagte der 31-Jährige, der sich in der Gesamtwertung der Wave-Tour der Verbände PWA und IWT auf Rang zwei vorschob. Besser ist bislang nur der Brasilianer Marcilio Browne.