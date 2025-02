WM-Abfahrt: Schwede Monsen Schnellster im Abschlusstraining

Felix Monsen aus Schweden hat im Abschlusstraining für die WM-Abfahrt am Sonntag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport) überraschend die Bestzeit erzielt. Hinter ihm folgten der Schweizer Alexis Monney (+0,33 Sekunden) und der Österreicher Vincent Kriechmayr (+0,43 Sekunden). Ryan Cochran-Siegle USA), Schnellster in den ersten beiden Trainingsläufen, belegte Rang neun.

Zahlreiche Starter fuhren wie erwartet nicht alle Passagen im Renntempo. Super-G-Weltmeister und Titelverteidiger Marco Odermatt aus der Schweiz verzichtete ganz auf eine dritte Testfahrt.

Die deutschen Männer machten erneut wenig Hoffnung auf zumindest eine Spitzenplatzierung. Der körperlich angeschlagene Simon Jocher, der gehandicapt durch seine schmerzhafte Fersenprellung im Super-G Rang 18 belegt hatte, kam auf Rang 16 (+1,73) ins Ziel. Routinier Romed Baumann belegte auf der "Schneekristall"-Piste Rang 23 (2,04).

Auch WM-Debütant Luis Vogt nahm nach seinem kapitalen Sturz im Super-G nicht am Abschlusstraining teil. Über einen Start im Rennen will er kurzfristig entscheiden. Der 22 Jahre alte Garmischer hatte sich Prellungen an der rechten Hüfte und eine Kapselzerrung im linken Knie zugezogen.