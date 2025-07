WM: Bleyer und Blumenthal Haz auf Platz acht im Duett

Solo-Europameisterin Klara Bleyer hat mit ihrer Duett-Partnerin Amélie Blumenthal Haz bei den Weltmeisterschaften in Singapur das Podium erwartungsgemäß verpasst. Das junge Synchron-Duo kam am Donnerstag in der Freien Kür mit 245,1512 Punkten auf Rang acht.

"Darauf kann man auf jeden Fall stolz sein. Wir haben uns nochmal gesteigert von den Punkten und von der Platzierung", sagte Bleyer: "Wir haben nochmal all unsere Kraft gesammelt und wollten einfach nochmal das Beste zeigen, wofür wir die ganze Saison gearbeitet haben. Das gibt viel Selbstvertrauen und zeigt auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Für Blumenthal Haz ging derweil "ein Traum" in Erfüllung: "Ich bin sehr zufrieden."

In der Technischen Kür hatten Bleyer (21) und Blumenthal Haz (17), die erst seit dem vergangenen Herbst zusammen schwimmen, die Endrunde noch knapp verpasst. In der Freien Kür waren sie auf Platz neun unter insgesamt 36 Paaren mit einer Bestleistung von 242,4307 Punkten in das Finale eingezogen und steigerten diese dort nochmals.

Es war erst das zweite Mal seit 2007, seit die beiden Disziplinen bei Weltmeisterschaften getrennt gewertet werden, dass ein DSV-Duett im Finale der Freien Kür dabei war. Das war zuvor nur Marlene Bojer und Michelle Zimmer gelungen, die 2022 bei der WM in Budapest Zwölfte wurden.

Gold ging in Singapur an die Spanierinnen Lilou Lluís Valette und Iris Tió Casas (282,6087). Silber holten die Italienerinnen Enrica Piccoli und Lucrezia Ruggiero (278,7137) und den unter neutraler Flagge startenden Russinnen Maija Doroschko und Tatiana Gajdaj (277,1117).

Am Morgen (Ortszeit) waren Bleyer und Blumenthal Haz im Teamwettbewerb im Vorkampf gescheitert. Gemeinsamen mit Maria Denisov, Solene Viviane Patricia Guisard, Daria Martens, Frithjof Seidel, Daria Tonn und Thea Marta Zehentner kamen sie in der Acrobatic Routine mit 142,7017 Punkten auf Rang 21. Eine Platzierung unter den Top-Zwölf wäre für die Final-Teilnahme nötig gewesen.

Im Vorfeld der Wettkämpfe waren die Hoffnungen auf die erste deutsche WM-Medaille in der Sportart mit Blick auf Weltcup-Gesamtsiegerin Bleyer groß gewesen. Die Bochumerin verpasste in beiden Solo-Wettbewerben das Podest auf Platz fünf aber jeweils knapp.