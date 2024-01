WM: DSV nominiert Trio im Synchronschwimmen

Anzeige

Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) hat ein Trio im Synchronschwimmen für die bevorstehende WM in Katar (2. bis 18. Februar) nominiert. Junioren-Europameisterin Klara Bleyer, ihre Schwester Johanna Bleyer sowie Susana Rovner (alle Bochum) werden bei den Wettbewerben in Doha an den Start gehen.

Die drei Synchronschwimmerinnen treten dabei in den Duett-Küren an, Klara Bleyer wird zudem an beiden Solowettbewerben teilnehmen. Sowohl in der Technischen Kür als auch in der Freien Kür gewann die 19-Jährige im vergangenen Jahr EM-Gold bei den Juniorinnen und sorgte mit Platz acht in der Technischen Kür auch bei den Erwachsenen für das historisch beste deutsche WM-Ergebnis in dieser Disziplin.

Bei der WM in Katar geht es für das DSV-Team auch noch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris.