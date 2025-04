WM in Kanada: Deutsche Curler verpassen Überraschung

Nach dem erlösenden ersten Sieg haben die deutschen Curler bei der WM in Kanada nur knapp eine Überraschung verpasst. Spitzenreiter China unterlag das Team um Skip Marc Muskatewitz in der Nacht zu Dienstag im fünften Turnierspiel 10:11.

Mit einer 1:4-Bilanz ist der Europameister in der Tabelle nur Zehnter unter 13 Teams, lediglich Japan (1:4), Österreich und Südkorea (jeweils 0:5) stehen dahinter. Damit ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Gefahr, sieben Plätze werden in in Moose Jaw vergeben.

Nach Niederlagen gegen Kanada, Tschechien und Norwegen hatte die Auswahl des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) am Montag Außenseiter Österreich geschlagen. Weiter geht es mit den wegweisenden Duellen gegen Südkorea (22.00 Uhr MESZ) und Japan (Mittwoch, 03.00).

Das DCV-Team, WM-Fünfter von 2024, kämpft um seine erste Olympiateilnahme seit Sotschi 2014. Sollte es mit dem direkten Ticket nach Mailand/Cortina nicht klappen, gibt es im Dezember im kanadischen Kelowna eine weitere Chance. Dort werden zwei zusätzliche Startplätze ausgespielt.