WM-Quali: Mihambo-Rivalin muss zittern

Weitsprung-Olympiasiegerin Tara Davis-Woodhall ist bei den Trials in den USA fast an der Qualifikation für die anstehenden Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September) gescheitert. Die Rivalin von Malaika Mihambo stand nach zwei ungültigen Versuchen schon vor dem Aus, rettete sich mit ihrem dritten Sprung auf 6,92 m aber in den Endkampf und sicherte sich schließlich mit einer starken Leistung noch den Sieg - und so das Ticket für Tokio.

Nach den 6,92 m legte Davis-Woodhall noch 7,11 m und sogar 7,12 m nach - damit ist sie die Nummer eins der Welt. "Ich wollte es unbedingt in das WM-Team schaffen", sagte Davis-Woodhall: "Ich habe mein Gehirn ausgeschaltet, mein Trainer hat mir gesagt, was ich tun soll, und ich habe es einfach getan."

Mihambo, die bei den Olympischen Spielen in Paris hinter Davis-Woodhall Silber gewonnen hatte, ist in diesem Sommer bisher 7,01 m gesprungen. Am Sonntag startet die Weltmeisterin von 2019 und 2021 bei den deutschen Meisterschaften in Dresden.