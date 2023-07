WM-Start von Stabhochspringer Lita Baehre weiter offen

Anzeige

Vize-Europameister Bo Kanda Lita Baehre (Leverkusen) bangt weiter um seinen Start bei der Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August). "Wenn die Probleme die nächsten Wochen besser werden, wird man mich in Budapest sehen. Wenn nicht, muss ich leider aussetzen", sagte der deutsche Stabhochsprung-Meister am Samstag am Rande der "TrueAthletes Classics" in Leverkusen am ARD-Mikrofon.

Der 24-Jährige war vergangene Woche beim Diamond-League-Meeting in Monaco neben den Einstichkasten gestürzt und laboriert seitdem an den Folgen dieses Missgeschicks. Positiv sei, dass nichts gerissen ist. Allerdings habe er eine Prellung erlitten und daher Flüssigkeit im Körper.

"Wenn die Flüssigkeit drin bleibt, wird es nichts mit der WM", sagte Lita Baehre, der sich nicht unter Druck setzen will: "Ich bin relativ entspannt." Mit erzielten 5,82 m in dieser Saison zählt der Rheinländer zu den wenigen Hoffnungsträgern des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) in Ungarn.