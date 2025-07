WM: Synchronschwimmer verpassen Team-Finale

Die deutschen Synchronschwimmer um Solo-Europameisterin Klara Bleyer haben bei den Weltmeisterschaften in Singapur das Finale im Teamwettbewerb verpasst. Bleyer, Amélie Blumenthal Haz, Maria Denisov, Solene Viviane Patricia Guisard, Daria Martens, Frithjof Seidel, Daria Tonn und Thea Marta Zehentner kamen in der Acrobatic Routine mit 142,7017 Punkten auf Rang 21. Eine Platzierung unter den Top-Zwölf wäre für die Qualifikation nötig gewesen.

Damit steht aus deutscher Sicht in Singapur nur noch das Duett-Finale in der Freien Kür am Donnerstag (13.30 Uhr MESZ) an. Dafür hatten sich Bleyer, die in den beiden Solo-Wettbewerben die erste deutsche WM-Medaille in der Sportart als Fünfte jeweils knapp verpasst hatte, und Blumenthal Haz am Mittwoch auf Rang neun qualifiziert.