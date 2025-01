Wohnung vergeblich gekauft: Weng verpasst Heim-WM

Sie hatte extra eine Wohnung an den WM-Strecken gekauft, doch nun verpasst die zweimalige Skilanglauf-Weltmeisterin Tiril Udnes Weng die Titelkämpfe in Trondheim. Die 28 Jahre alte Norwegerin leidet an Pfeifferschem Drüsenfieber und hat keine Chance mehr auf die Ende Februar beginnende Heim-WM. "Ich bin seit vier Wochen krank und bin es noch immer", sagte die Gewinnerin des Gesamtweltcups 2022/23 bei NRK.