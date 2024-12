Woods sieht noch "weiten Weg" bis zum Comeback

Golf-Ikone Tiger Woods hat bis zu einem Comeback noch einen "weiten Weg" vor sich. Das sagte der 15-malige Major-Sieger am Dienstag am Rande der von ihm ausgerichteten Hero World Challenge auf den Bahamas. "Ich möchte keine Rückschläge erleiden, ich möchte einfach weiter Fortschritte machen und mir die bestmögliche Chance für das nächste Jahr geben", sagte Woods, der am 30. Dezember 49 Jahre alt wird.

Woods hatte sich im September einem weiteren Eingriff am Rücken unterziehen müssen. Wegen eines eingeklemmten Nervs im unteren Rückenbereich wurde eine Mikrodekompressions-Operation vorgenommen. Auf den Bahamas kann er keinen Anlauf für eine Rückkehr nehmen.

"Ich habe das Gefühl, dass ich stärker und geschmeidiger werde, aber ich habe noch einen weiten Weg vor mir, um mit diesen Jungs mithalten zu können", sagte Woods mit Blick auf ein Kräftemessen mit den besten Golfern der Welt.

Sein bislang letztes Turnier spielte Woods bei der British Open im vergangenen Juli. In diesem Jahr trat der langjährige Weltranglistenerste lediglich bei fünf Turnieren an. Einmal gab er in der ersten Runde auf, dreimal scheiterte er am Cut.

In den vergangenen rund 20 Jahren musste sich Woods immer wieder Operationen unterziehen, vor allem am Rücken. Zum letzten großen Einschnitt wurde ein Autounfall 2021, bei dem er schwere Beinverletzungen davontrug.

"Das Feuer brennt immer noch für den Wettkampf", versicherte der US-Superstar nun. "Der Unterschied ist, dass sich der Körper nicht mehr so gut erholen kann wie früher." Dies aber sei "ein Teil des Alters und ein Teil der Reise eines Sportlers".