World Games: Holt und Poschart tragen deutsche Fahne

Nina Holt und Max Poschart sind die deutschen Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der World Games am Donnerstag in Chengdu. Die Rettungsschwimmerin und der Flossenschwimmer wurden von den 212 Athletinnen und Athleten des Team D gewählt, wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Dienstag bekannt gab.

Holt, 22 Jahre alt, startet für den SC Magdeburg. Bei ihrer World-Games-Premiere 2022 in Birmingham gewann sie viermal Gold. In Chengdu geht die Sportsoldatin über zwei Einzelstrecken und drei Staffeln an den Start. Poschart (31) vom SC DHfK Leipzig hatte sein Debüt bereits 2017 in Wroclaw gefeiert und holte in Birmingham dreimal Gold. In China wird er über 50 m, 100 m und 200 m sowie in zwei Staffeln antreten - und dann seine Karriere beenden.

"Ich hätte nicht damit gerechnet. Wir sind ein kleiner Sport, da ist es toll, das Vertrauen der anderen Athletinnen und Athleten zu bekommen", sagte Poschart. Holt ergänzte: "Ich empfinde das als riesige Ehre. Ich bin sehr froh, dass ich die Wahl gewonnen habe und dieses Amt übernehmen darf." Birte Steven-Vitense, die die deutsche Delegation als Chefin de Mission anführt, lobte beide als "hervorragende Botschafter für die Vielfalt des deutschen Spitzensports".

Die World Games, die in diesem Jahr von Donnerstag bis zum 17. August ausgetragen werden, gelten als das wichtigste Multisportevent für den nicht-olympischen Spitzensport. Mehr als 4000 Sportlerinnen und Sportler aus mehr als 100 Ländern messen sich bei der 12. Auflage in 34 Sportarten im Südwesten Chinas. Nach dem Triumph von Birmingham 2022 - damals Platz eins im Medaillenspiegel - hofft die deutsche Delegation, erneut vorne mitzumischen.