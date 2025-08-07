World Games in Chengdu feierlich eröffnet

Die World Games im chinesischen Chengdu sind mit einer 105-minütigen Show feierlich eröffnet worden. Am Donnerstagabend (Ortszeit) lief das Team Deutschland als vierte von 114 teilnehmenden Nationen in das Tianfu International Convention Centre ein, die deutsche Fahne trugen Rettungsschwimmerin Nina Holt und Flossenschwimmer Max Poschart. Um 21.20 Uhr Ortszeit erklärte die chinesische Staatsrätin Shen Yiqin die 12. Auflage der World Games, das Multisportevent für nicht-olympische Sportarten, für eröffnet.

"Wir freuen uns sehr, dass es jetzt endlich losgeht. Unsere Mannschaft ist bereit, hier Bestleistung zu bringen. Wir möchten Deutschland sportlich optimal vertreten und gute Botschafter für unser Land sein", sagte Birte Steven-Vitense, Chefin de Mission des Team D.

Die 211 Athletinnen und Athleten aus Deutschland werden sich bis zum 17. August mit rund 5.000 Sportlerinnen und Sportlern in 25 der insgesamt 34 Sportarten mit 256 Medaillenentscheidungen messen. Die World Games sind die größte und wichtigste Bühne für die Athletinnen und Athletinnen des nicht-olympischen Sports.