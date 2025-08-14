World Games: Kickboxerin Megerle holt Silber

Kickboxerin Stefanie Megerle hat bei den World Games im chinesischen Chengdu die Silbermedaille gewonnen. Die 29-Jährige musste sich am neunten Wettkampftag der Spiele erst im Finale der Gewichtsklasse bis 70 kg der Ungarin Andrea Busa mit 4:6 geschlagen geben.

"Natürlich war Gold mein Anspruch, weil ich alle Kämpferinnen im Feld schon geschlagen hatte", sagte Megerle: "Aber ich werde mich mit etwas Abstand bestimmt auch über die Silbermedaille freuen."

Im Speedskating auf der Bahn sicherte sich Larissa Gaiser Bronze. Die 26-Jährige kam im Punktefahren über 5000 m auf Rang drei, nur die beiden Kolumbianerinnen Gabriela Rueda und Gabriela Vargas Sarmiento sammelten jeweils fünf Zähler mehr.