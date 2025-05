World Relays: Drei DLV-Staffeln lösen vorzeitig das WM-Ticket

Die deutsche 4x100-m-Staffel um 9,99-Sekunden-Mann Owen Ansah und auch zwei Frauen-Staffeln haben vorzeitig das Ticket für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September) gelöst. Bei den World Relays in Guangzhou/China belegte das Quartett Kevin Kranz, Owen Ansah, Yannick Wolf und Lucas Ansah-Peprah in 38,33 Sekunden in seinem Vorlauf den für die frühzeitige Qualifikation nötigen zweiten Platz.

Über 4x400 m wurde die deutsche Frauen-Staffel mit Skadi Schier, Johanna Martin, Mona Meyer und Eileen Demes ebenfalls Zweite. Nele Jaworski, Jessica-Bianca Wessolly, Rebekka Haase und Sophia Junk belegten über 4x100 m zwar Rang drei, schafften dank der sechstbesten Laufzeit aber dennoch die Qualifikation. In Guangzhou trat die Sprintstaffel ohne Gina Lückenkemper an. Mit der Ex-Europameisterin hatten die DLV-Frauen in Paris Olympia-Bronze in der Staffel gewonnen. Die Mixed-Staffel über 4x400 m muss nach Platz vier die zweite Chance am Sonntag wahrnehmen.

In Guangzhou qualifizieren sich über 4x100 m (Männer und Frauen) sowie über 4x400 m (Männer, Frauen und Mixed) 14 Nationen für die WM. Schon am Samstag ging es um die Direkttickets für das Finale der World Relays und zugleich für die WM. In einer zweiten Quali-Runde am Sonntag (ab 13.34 Uhr/MESZ) treten in drei Läufen alle Staffeln an, die den Finaleinzug verpasst haben - davon qualifizieren sich erneut zwei Teams pro Lauf für Tokio.

Das deutsche Team hatte sich in einem Trainingslager in Kuala Lumpur auf die World Relays vorbereitet, erstmals steht dort der Mixed-Wettbewerb über 4x100 m auf dem Programm, wobei die Frauen mit den ersten beiden Teilstücken beginnen und dann zwei Männer die Staffel ins Ziel bringen - Platz vier im Vorlauf sprang für Deutschland heraus. Bei der WM in Tokio wird das neue Event noch nicht ausgetragen, aber bei der EM 2026 und auch bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles.