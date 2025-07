World University Games: Bonicelli aus künstlichem Koma erwacht

Der italienische Turner Lorenzo Bonicelli ist nach seinem schweren Unfall bei den World University Games Rhine-Ruhr aus dem künstlichen Koma erweckt worden. Dies teilte der italienische Turnverband (FGI) am Freitag mit. Bonicelli war am Mittwoch bei der Qualifikation im Geräteturnen in Essen bei der Weltmeisterschaft der Studierenden folgenschwer gestürzt, im Anschluss musste der 23-Jährige am Halswirbel notoperiert werden.

"Der Zustand von Lorenzo Bonicelli ist stabil und sein Leben ist nicht in Gefahr", hieß es in der Mitteilung des Verbandes. Demnach sei der Athlet, der "nach dem Unfall bis zur Operation bei Bewusstsein" geblieben war, am Freitag aus dem künstlichen Koma geweckt worden und soll seitdem "positive Anzeichen" zeigen.

Laut einer Sprecherin des Universitätskrankenhauses in Essen befindet sich Bonicelli momentan auf der Intensivstation in Gegenwart seiner Familie. Auch seine Teamkollegen sollen ihn bereits besucht und mit ihm gesprochen haben.

Bonicelli war am Mittwoch bei seiner Übung an den Ringen der Abgang missglückt, er landete nach einem dreifachen Rückwärtssalto auf dem Nacken.

Die FIG teilte weiter mit, "die gesamte italienische Turnbewegung wartet auf positive Nachrichten und bekundet auf jede erdenkliche Weise ihre Zuneigung zu Bonicelli". Weitere Informationen über den Zustand des Sportlers seien dem Verband noch nicht bekannt.