World University Games: Diskuswerfer Sosna holt Gold

Diskuswerfer Mika Sosna hat die siebte Goldmedaille für die deutschen Gastgeber bei den World University Games Rhein-Ruhr geholt. Der 22-Jährige, der im Vorjahr bei den Olympischen Spielen in Paris an den Start gegangen war, setze sich beim deutschen Doppelsieg mit 64,26 Metern vor Steven Richter (61,77 m) durch. Es waren die ersten Leichtathletik-Medaillen für das "Team Studi" im renovierten Lohrheide-Stadion in Bochum.