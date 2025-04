World University Games: Fackel in NRW angekommen

100 Tage vor der Eröffnung der World University Games hat die Fackel das Gastgeberland Nordrhein-Westfalen erreicht. "Wir empfangen die Teams und Delegationen aus allen Kontinenten mit offenen Armen. Wir freuen uns, die Welt bei uns zu Gast zu haben", sagte Fackelträger und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst am Montagabend im Luftschiffhangar in Mülheim an der Ruhr.

Die Fackel macht sich nun auf den Weg durch die weiteren Austragungsorte im Ruhrgebiet und wird in den kommenden Wochen in Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr und Hagen zu sehen sein. Berlin ist weiterer Austragungsort des Sportevents (16. bis 27. Juli), bei dem 8500 studentische Athletinnen und Athleten sowie Offizielle aus rund 150 Ländern in NRW und sowie der Bundeshauptstadt zusammenkommen. Die Sportlerinnen und Sportler messen sich in 18 Sportarten.

Die Rhine-Ruhr World University Games wollen ein niedrigschwelliges Angebot an die Bevölkerung machen, zusätzlich zu den Sport-Tickets gibt es den Ground Pass, der für 79 Euro an allen zwölf Event-Tagen Zugang zu sämtlichen Wettkämpfen bietet.