World University Games: Hentschel/Sanchez holen erstes Gold

Die Wasserspringer Lena Hentschel und Luis Avila Sanchez haben für die erste Medaille des Gastgebers Deutschland bei den World University Games Rhein-Ruhr gesorgt. Die Vereinskollegen vom Berliner TSC, die im Mai ebenfalls im Mixed-Synchronwettbewerb vom 3-m-Brett EM-Gold geholt hatten, siegten in Berlin deutlich (288,21 Punkte) vor den Vertretern aus China (275,40) und den USA (265,65).

Für Hentschel (24), Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von Tokio, und den 19-jährigen Avila Sanchez stellen die Weltspiele für Studierende - einst als Universiade bekannt - die Generalprobe für die Schwimm-WM in Singapur dar, wo es ab dem 26. Juli bei den Wasserspringern um Medaillen geht.

Die World University Games wurden am Mittwoch in Duisburg eröffnet, am Donnerstag wurden die ersten Entscheidungen ausgetragen. Die Spiele, bei denen sich 9200 Athletinnen und Athleten aus rund 150 Ländern in 18 Sportarten messen, enden am 27. Juli.