World University Games: Silber für Scheder am Stufenbarren

Die Olympia-Dritte Sophie Scheder hat bei den World University Games im chinesischen Chengdu am Stufenbarren die Silbermedaille gewonnen. Die 26 Jahre alte Chemnitzerin, die an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert, musste sich im Finale lediglich Lokalmatadorin Siyu Du geschlagen geben.

"Dieser zweite Platz ist für mich Gold wert. Es ist ein wichtiger Schritt, um persönlich einordnen zu können, wo ich gerade sportlich stehe", sagte Scheder. Nach längerer verletzungsbedingter Pause war sie im Juli bei den deutschen Meisterschaften in Düsseldorf ebenfalls am Stufenbarren auf Rang zwei gekommen.