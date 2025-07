World University Games: Wasserspringer Wesemann holt Gold

Wasserspringer Moritz Wesemann hat bei den World University Games Rhein-Ruhr vom 3-m-Brett die Goldmedaille geholt. Der 23-Jährige setzte sich mit insgesamt 454,20 Punkten vor Yukang Hu (China/448,45) und Luke Alexander Sitz (USA/429,75) durch. Der 18 Jahre alte Tim Axer kam in Berlin mit 393,00 Punkten auf Platz fünf.

Es ist die zweite Goldmedaille für das deutsche Wasserspringer-Team bei den Wettkämpfen, die einst als Universiade bekannt waren. Am Vortag hatten Lena Hentschel/Luis Avila im Synchronwettbewerb vom 3-m-Brett triumphiert.

Wesemann, der im Mai bei den Europameisterschaften in Belek mit vier Medaillen der erfolgreichste männliche Teilnehmer gewesen war, tankte durch seinen starken Auftritt Selbstvertrauen für die WM in Singapur. Ab dem 26. Juli kämpfen die Wasserspringer dort um Edelmetall.

Die World University Games wurden am Mittwoch in Duisburg eröffnet, am Donnerstag wurden die ersten Entscheidungen ausgetragen. Die Spiele, bei denen sich 9200 Athletinnen und Athleten aus rund 150 Ländern in 18 Sportarten messen, enden am 27. Juli.