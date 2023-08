Zehnkampf: Neugebauer träumt von Gold, Kaul ist raus

Anzeige

Zehnkampf-Shootingstar Leo Neugebauer (Leinfelden-Echterdingen) greift bei der Leichtathletik-WM in Budapest nach Gold. Der 23-Jährige legte einen ganz starken ersten Tag hin und geht mit 4640 Punkten als Führender vor dem starken Kanadier Pierce Lepage (4610) in die Entscheidung am Samstag.

"Ich kann nicht unzufrieden sein, am Ende hat mir ein bisschen die Power gefehlt", sagte Neugebauer im ZDF: "Aber ich kann mich nicht beschweren."

Für Europameister Niklas Kaul (Mainz) ist der Medaillen-Traum hingegen verletzungsbedingt geplatzt. Der 25-Jährige trat am Freitagabend wegen einer Blessur am Fuß nicht mehr zu den abschließenden 400 m des ersten Tages an. Der Ex-Weltmeister hatte sich beim Hochsprung am rechten Fuß verletzt - wie schon bei Olympia in Tokio. Manuel Eitel (4292/Ulm) reiht sich als Zwölfter ein.

Neugebauer unterstrich unter anderem mit zwei neuen Bestleistungen im Weitsprung (8,00 m) und Kugelstoßen (17,04 m) seine absolute Topform und strebt derzeit mehr als 8900 Punkten entgegen. Erst im Juni hatte der College-Student, der im us-amerikanischen Austin lebt und trainiert, den alten deutschen Rekord von Jürgen Hingsen auf 8836 Punkte verbessert und war als Nummer eins der Welt nach Budapest gereist.

"Da geht mir das Herz auf, was für eine tolle Show", sagte Hingsen dem SID über Neugebauers Auftritt. Der Ex-Weltrekordler fiebert zu Hause vor dem Fernseher mit: "Leo zeigt bisher einen Sensations-Wettkampf. Wenn er weiter so durchmarschiert, ist er nicht zu halten."

Olympiasieger Damian Warner (Kanada) lauert auf Platz drei und hat 66 Punkte Rückstand auf Neugebauer.

Mit Titelverteidiger und Weltrekordler Kevin Mayer musste ein Medaillenkandidat den Zehnkampf verletzungsbedingt bereits beenden. Der Franzose stieg wegen Achillessehnen-Problemen nach dem Weitsprung aus.