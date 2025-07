Zehnkampf: Weltrekordler Mayer verpasst WM in Tokio

Zehnkampf-Weltrekordler Kevin Mayer (33) aus Frankreich verpasst verletzungsbedingt die Leichtathletik-WM in Tokio (13. bis 21. September). Der Konkurrent von Olympia-Silbermedaillengewinner Leo Neugebauer und Ex-Weltmeister Niklas Kaul kann wegen anhaltender Verletzungsprobleme an seinem Oberschenkel in diesem Jahr gar keine Wettkämpfe mehr bestreiten. "Ich hatte schon einige schlimme Verletzungen in meiner Karriere, aber dies ist die schwerste", sagte Mayer am Mittwoch: "Also wird es mehr Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich habe keinen Zweifel, dass es heilen wird."

Mayer, der 2018 mit 9126 Punkten den weiter gültigen Weltrekord aufgestellt hat, wurde in den letzten beiden Jahren immer wieder von Verletzungen ausgebremst. Bei den Weltmeisterschaften 2023 in Budapest musste er als Titelverteidiger aufgeben, nachdem er nach dem 100-Meter-Lauf Schmerzen in der Achillessehne verspürte. Dann platzte sein Traum von Olympia-Gold vor heimischem Publikum in Paris, als er sich nur wenige Wochen vor den Sommerspielen an der Kniesehne verletzte.

Mayer, Olympiazweiter von Rio und Tokio, hofft aber weiter, bei Olympia 2028 in Los Angeles antreten zu können. "Wir alle haben unser Kreuz zu tragen. Meines ist mein körperlicher Zustand", sagte er: "Ich weiß genau, dass ich, wenn ich das Problem in den Griff bekomme, noch sehr, sehr lange weitermachen kann."