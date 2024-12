Zwei Tote bei Segelregatta Sydney-Hobart

Bei der traditionsreichen Segelregatta Sydney-Hobart in Australien sind zwei Teilnehmer ums Leben gekommen. Dies teilten die Veranstalter mit. Die Unglücke hätten sich in der Nacht auf Freitag (Ortszeit) unabhängig voneinander ereignet. Beide Crewmitglieder seien jeweils von einem Ausleger, einer großen Stange am unteren Ende des Segels, getroffen worden. Wiederbelebungsmaßnahmen seien erfolglos geblieben.