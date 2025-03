Zweimal Dritte in Oslo: Carl auf historischem Podestkurs

Mit einem beeindruckenden Doppelschlag hat Olympiasiegerin Victoria Carl einen Riesenschritt zum historischen ersten Podium einer deutschen Skilangläuferin im Gesamtweltcup gemacht. Die 29 Jahre alte Thüringerin wurde am Sonntag am legendären Holmenkollen in Oslo über 10 km im freien Stil Dritte und festigte damit Platz zwei in der Gesamtwertung. Bereits am Samstag war Carl Dritte über die doppelte Distanz geworden.

Carl lag 10,0 Sekunden hinter der schwedischen Überraschungssiegerin Moa Ilar, die sich vor der Norwegerin Heidi Weng (+1,6) durchsetzte. Die US-Amerikanerin Jessie Diggins wurde Sechste und sicherte sich damit zum dritten Mal den Gesamtweltcup. Ihre schärfsten Kontrahentinnen Kerttu Niskanen (Finnland/8.) und Astrid Oyre Slind (Norwegen/13.) ließ Carl deutlich hinter sich.

Vor den letzten Saisonrennen am Mittwoch in Tallinn und am folgenden Wochenende in Lahti liegt Diggins mit 2071 Punkten vor Carl (1641). Slind (1515) ist Dritte vor Niskanen (1510). Seit Einführung des Weltcups in der Saison 1979/80 landete noch keine deutsche Läuferin unter den besten drei der Abschlusswertung. Evi Sachenbacher-Stehle war zweimal Vierte (2002/03 und 2005/06).

Norwegens Starläuferin Therese Johaug, die am Samstag ihren 88. Weltcupsieg gefeiert hatte, kam am Sonntag auf Platz fünf. Es könnte zumindest das letzte Rennen in der Heimat für die 36-Jährige gewesen sein. Ob Johaug, die zur Heim-WM in Trondheim ihr Comeback gefeiert hatte und dort ohne Titel geblieben war, nach der Saison in den Ruhestand zurückkehrt oder ihre Karriere bis Olympia 2026 fortsetzt, hat sie noch nicht öffentlich erklärt.