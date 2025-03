Zweite in Lahti: Freitag auch beim Finale auf dem "Stammplatz"

Saisonabschluss auf dem "Stammplatz": Skispringerin Selina Freitag ist bei der Rekordshow von Nika Prevc beim Weltcup-Finale im finnischen Lahti auf Platz zwei geflogen und auch im Gesamtweltcup auf dem zweiten Rang gelandet. Die 23 Jahre alte Sächsin stand zum 13. Mal in ihrer Karriere auf dem Podest und wurde zum zehnten Mal Zweite - auf ihren ersten Weltcupsieg muss Freitag weiter warten.

Die erst 20 Jahre alte Prevc feierte ihren 15. Erfolg in diesem Winter und den zehnten Sieg in Serie. Damit stellte die Slowenin, die auch bei der WM in Trondheim beide Einzelspringen vor Freitag gewonnen hatte, zwei Weltcup-Rekorde von Sara Takanashi ein. 15 Siege waren der Japanerin in der Saison 2013/14 gelungen, zwei Jahre später gewann Takanashi ebenfalls zehnmal in Folge.

Mit Sprüngen auf 128,0 und 133,5 m (328,8 Punkte) siegte Prevc vor Freitag (277,4/115,0+124,5). 51,4 Punkte sind der größte Vorsprung in einem Einzel-Weltcup überhaupt. 1987 hatte der Österreicher Andreas Felder beim Fliegen in Planica mit 47,5 Punkten vor dem Norweger Ole Gunner Fidjestöl gewonnen.

Mit einem guten fünften Platz verabschiedete sich Rekord-Weltmeisterin Katharina Schmid aus der Saison. Die Oberstdorferin war stark in den Winter gestartet, gewann von den ersten neun Springen vier, stand dabei siebenmal auf dem Podest und führte auch im Weltcup. In den 16 Springen danach flog Schmid aber teils deutlich am Podium vorbei, in der Weltcup-Endabrechnung wurde sie hinter Prevc und Freitag Dritte. Ob Schmid ihre Karriere fortsetzt, ist noch offen.

Am Samstag und Sonntag bestreiten die Männer in Lahti ihr vorletztes Weltcup-Wochenende mit einem Einzel- und einem Super-Team-Wettbewerb.