Zweite und Dritte: Dürr mit starkem Saisonstart

Erst Zweite, dann Dritte: Lena Dürr ist ein nahezu perfekter Start in den alpinen Weltcup-Winter gelungen. Nachdem sie beim ersten von zwei Slaloms im finnischen Levi nur von Olympiasiegerin Petra Vlhova aus der Slowakei besiegt worden war, waren im zweiten Rennen Mikaela Shiffrin (USA) und Leona Popovic (Kroatien) schneller. "Ich bin superhappy", sagte Dürr im BR.

Für Shiffrin war es der 89. Weltcupsieg und der siebte in Levi. Vlhova, die als klare Führende ins Finale des zweiten Slaloms gegangen war, schied aus. Dürrs Teamkollegin Emma Aicher belegte Rang 23. Am kommenden Wochenende sollen die Frauen zwei Abbfahrtsrennen im Schweizer Zermatt bestreiten. Die Rennen der Männer am Samstag und Sonntag waren dort wegen Wind und Schneefall abgesagt worden.