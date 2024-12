Zweiter Sieg: Weltmeister Ding gleicht bei Schach-WM aus

Der Weltmeister schlägt zurück: Ding Liren hat bei der Schach-WM den Ausgleich erzielt und vor der entscheidenden Phase wieder gute Chancen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. Nach einer konzentrierten Leistung mit den weißen Figuren glich der Chinese (32) gegen seinen 18 Jahre alten Herausforderer Dommaraju Gukesh aus Indien zum 6:6 aus. Wer zuerst 7,5 Punkte hat, ist Weltmeister.

Nach seinem kapitalen Patzer unter Zeitdruck in der Partie am Sonntag, der Gukesh zur Führung verholfen hatte, startete Ding unter Zugzwang in die zwölfte Partie. Erneut dachte der Chinese zu Beginn deutlich länger über seine Züge nach, was dem gut vorbereitet wirkenden und zügiger agierenden Gukesh wie so oft einen Zeitvorteil verschaffte.

Ding erspielte sich anschließend aber einen leichten Stellungsvorteil und setzte seinen Kontrahenten zunehmend unter Druck. Nach einem folgenschweren Fehler des Inders im Mittelspiel ließ sich Ding seine Chance nicht mehr nehmen und holte den zweiten Sieg im laufenden Duell.

"Was für ein Comeback, es ist wieder alles offen", sagte Schach-Bundestrainer Jan Gustafsson bei chess24 und bescheinigte Ding "eine fehlerfreie Partie unter höchstem Druck". In die abschließenden zwei Partien gehen die beiden Kontrahenten nun mit ausgeglichener Ausgangssituation. Beim Stand von 7,5:7,5 müsste ein Tie Break entscheiden. Am Dienstag steht zunächst der vierte Ruhetag auf dem Programm.