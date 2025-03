Zweites WM-Gold für deutschen Ski-Nachwuchs

Die deutschen Skirennläufer haben bei den Junioren-Weltmeisterschaften für einen weiteren Paukenschlag gesorgt. Zwei Tage nach dem Abfahrtsieg von Felix Rösle aus Sonthofen gewann Benno Brandis im italienischen Tarvisio den Super-G. Der 18 Jahre alte Allgäuer lag 0,05 Sekunden vor Sandro Manser aus der Schweiz, Dritter wurde Matthias Fernsebner aus Österreich (+0,20 Sekunden).

Der bislang einzige deutsche Junioren-Weltmeister in der zweitschnellsten alpinen Disziplin war 2008 Andreas Sander gewesen. In Simon Widmesser (Oberaudorf/6.) und Lukas Krauss (Schwenningen/9.) platzierten sich zwei weitere Deutsche in den Top 10.

Brandis hatte bereits im vergangenen Jahr einen ersten großen Erfolg erzielt: Bei den Olympischen Jugend-Winterspielen im südkoreanischen Gangwon/Jongseon gewann er Gold, ebenfalls im Super-G.