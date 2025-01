2021 bei AMG-Test geglänzt: Überrascht Morris Schuring 2025 auch in der DTM?

Spannender Neuzugang bei Manthey in der DTM: Der erst 19-jährige Niederländer Morris Schuring wird 2025 unter der Nennung des Manthey-Junior-Teams einen dritten Porsche 911 GT3 R in der Traditionsserie steuern. Nach dem Le-Mans-Triumph mit der Porsche-Truppe in der LMGT3-Klasse und Platz zwei in der WEC-Gesamtwertung macht er jetzt den nächsten Schritt in seiner Karriere.

"Schon als Kind habe ich die DTM verfolgt, eine supercoole Serie, die weltweit bekannt ist. Großartig, dass ich jetzt dort fahren kann", sagt der Youngster nach der Bekanntgabe. "Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht und ich bin echt stolz, dies mit Manthey zu tun."

Dass das Team zu den Besten gehöre, habe es 2023 mit dem Titelgewinn durch Thomas Preining bewiesen. "Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam Le Mans gewonnen, und ich freue mich sehr, dass wir nun auch in einer Sprintserie zusammenarbeiten", so Schuring.

Auffälliger Mercedes-AMG-Test mit 16 Jahren

Was nicht viele wissen: Der Mann aus der Provinz Utrecht hat bereits Ende 2021 beim Young-Driver-Test der Mercedes-AMG-Teams in Le Castellet überrascht, der auch als Sichtung für Piloten mit DTM-Potenzial diente. Damals machten auch Fahrer wie David Schumacher und David Beckmann ihre ersten GT3-Erfahrungen, aber Schuring stach mit seinem starken Tempo heraus.

Dennoch entschied sich der damals 16-Jährige dafür, in der Porsche-Familie zu bleiben und weiter Erfahrung in den Markenpokalen zu sammeln. Das könnte sich nun auch in der DTM bezahlt machen. "Ich liebe Sprintrennen, und in der DTM habe ich die Chance, mich als Fahrer richtig zu beweisen", sagt Schuring, dem es durch die Porsche-Jahre nicht fremd ist, sein Fahrzeug auf die eigenen Bedürfnisse zu optimieren.

Schuring kennt bereits sieben von acht DTM-Strecken

Und noch einen anderen Vorteil hat er sich erarbeitet. "Dank meiner Zeit im Porsche-Carrera-Cup kenne ich sieben der DTM-Strecken", verweist er darauf, dass der Markenpokal im Rahmenprogramm der DTM ausgetragen wird. "Nur der Norisring wird für mich neu sein."

Sein größter Erfolg in den Porsche-Nachwuchsjahren war 2023 ein vierter Platz in der Gesamtwertung des Porsche-Supercup mit dem Team von Alex Fach. Er gewann unter anderem sein Heimrennen in Zandvoort. Zudem krönte er sich mit seinem Sieg am Sachsenring zum damals jüngsten Carrera-Cup-Deutschland-Sieger der Geschichte.

Dass er nun DTM fährt, hat auch damit zu tun, dass er bei der Fahrereinstufung der FIA von Silber auf Gold hochgestuft wurde. Dadurch ist für ihn kein Platz mehr neben einem Werksfahrer in der LMGT3-Klasse, denn der zweite und dritte Fahrer muss Silber- und Bronze-Status haben.

"Die Messlatte liegt sehr hoch"

Wie er die Herausforderung DTM einschätzt? "Das Niveau in der DTM ist unglaublich hoch", sagt er. "Die Fahrer, die hier fahren, gehören wirklich zu den Besten der Welt. Mehrere Marken sind mit Werksfahrern vertreten, die Messlatte liegt sehr hoch." Schuring will aber mit der Aufgabe wachsen und den Schritt zum Profirennfahrer schaffen.

Vom Team erhält er Rückendeckung. "Morris hat mit uns 2024 eine sehr erfolgreiche WEC-Saison absolviert", sagt Geschäftsführer und Teamchef Nicolas Raeder. "Er ist ein junger Fahrer, der uns mit seinen Leistungen sehr beeindruckt hat, sodass der nächste sinnvolle Schritt nun die DTM ist. Ich freue mich, dass er unser Team in der Sprintserie nun verstärkt und dort sein Können als Nachwuchsfahrer unter Beweis stellen kann."