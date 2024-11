BMW gründet Nachwuchsprogramm, DTM-Champion Spengler wird Leiter

Mit den Ex-Junioren Max Hesse, Dan Harper und Neil Verhagen hat BMW in den vergangenen Jahren bewiesen, wie man gute Nachwuchsarbeit macht. Jetzt haben die Münchner mit der BMW-M-Racing-Academy ein neues Programm ins Leben gerufen. Als Mentor dient eine DTM-Legende: Ex-Champion Bruno Spengler, der nach wie vor dem Werksfahrer-Kader angehört, gibt sein Know-how aus seiner erfolgreichen Karriere an die Piloten und Pilotinnen weiter.

Der 41-jährige Kanadier wird dabei vom deutschen Rennfahrer Dirk Adorf unterstützt, der schon beim von Jochen Neerpasch geleitetet BMW-Junior-Team die Fahrer betreute. Aber was steckt hinter der BMW-M-Racing-Academy?

Dabei handelt es sich um ein Förderprogramm für Piloten und Pilotinnen aus dem GT4-Bereich. Beim Auswahlverfahren haben sich die Spanierin Nerea Marti, der Türke Berkay Besler, der US-Amerikaner Matthew Million und der Deutsche Niels Tröger durchgesetzt, die nun von BMW unterstützt werden.

Umfangreiches Auswahlverfahren bei BMW M in München

Wie das Auswahlverfahren lief? Wie BMW in der Pressemitteilung kommuniziert, erhielten Anfang November insgesamt zwölf Interessenten die Möglichkeit, am Verfahren in München teilzunehmen. Sie absolvierten eine Session im BMW-Simulator, der ansonsten ausschließlich den Werksfahrern vorbehalten ist.

Die Experten von Formula Medicine testeten die physischen und mentalen Fähigkeiten, dazu kamen eine Set-up-Session im Automotive-Gaming-Simulator auf der Sim-Racing-Plattform iRacing sowie ein Interview mit der BMW-M-Motorsport-Kommunikationsabteilung.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Academy ist ein Rennprogramm im BMW M4 GT4. Damit wollen die Münchner den Kundensport-Fokus unterstreichen.

Wer ausgewählt wurde und wie die Unterstützung aussieht

Wer sich hinter dem Quartett verbirgt? Die 22-jährige Marti geht aktuell für BMW Spanien in der Iberian-Supercars-Series an den Start, war aber auch schon in der W-Serie und der F1-Academy im Einsatz. Der 25-jährige Besler tritt seit 2021 im BMW M4 GT4 in der GT4-European-Series an. 2022 wurde der Türke Champion im Prototype-Cup Germany.

Der 24-jährige US-Amerikaner Million absolvierte 2024 seine erste Saison mit dem BMW M4 GT4 in der GT4 America. Und der 22-jährige Tröger holte 2023 den Titel bei der Kart-WM - als erster Deutscher seit DTM-Rekordchampion Bernd Schneider vor 43 Jahren. 2024 fuhr er den BMW des FK-Performance-Teams in der GT4 Germany.

Wie sie nun von BMW unterstützt werden? Auf das Quartett warte im kommenden Jahr "ein Programm, das ihnen viele Einblicke bietet, die bisher ausschließlich dem Werkssport vorbehalten waren. Unser Auswahlverfahren in München war bereits ein sehr guter Vorgeschmack darauf", deutet Kundensport-Leiter Björn Lellmann, dass BMW seine Einrichtungen und sein Know-how zur Verfügung stellen will. Von finanzieller Unterstützung ist nicht die Rede.