David Schumacher als Co-Kommentator in der DTM

Anzeige

David Schumacher wird in der kommenden DTM-Saison seine Premiere als Co-Kommentator im TV geben. Der Sohn von Ralf Schumacher sitzt bei den Rennen auf dem Lausitzring (24. bis 26. Mai) am ran-Mikrofon und fungiert als Experte, dies teilte ProSieben am Rande der DTM-Tests in Hockenheim mit. Schumacher (22) war in der vergangenen Saison selbst noch in der DTM gefahren, nun startet er im ADAC GT Masters.

"Ein paar Tipps werde ich mir sicherlich noch vorab bei meinem Vater holen", sagte David Schumacher, dessen Vater Ralf früher selbst in der Formel 1 und DTM fuhr und nun TV-Experte bei Sky ist: "Es ist bestimmt sehr spannend, den Blick mal von außen auf die Serie zu werfen und das Geschehen zu analysieren."

Auch Ex-Meister Maximilian Götz, der Schweizer Nico Müller sowie die früheren DTM-Fahrer Mike Rockenfeller und Timo Scheider werden in dieser Saison als Co-Kommentatoren arbeiten. Die ersten Rennen des Jahres steigen Ende des Monats (26. bis 28. April) in Oschersleben.