Doch keine Lamborghini-Bekanntgabe: Wo bleibt der neue Motorsportchef?

Laut Informationen von Motorsport-Total.com hätte Maurizio Leschiutta eigentlich am 1. Dezember 2024 als neuer Motorsportchef bei Lamborghini anfangen sollen. Doch weder fand wie erwartet eine Bekanntgabe beim Lamborghini-Weltfinale in Jerez Ende November statt noch gab es Anfang Dezember eine Pressemitteilung, wonach der LMDh-Leiter von BMW zur italienischen Audi-Tochter wechseln würde. Was ist da im Busch?

Dass Leschiutta nicht bei BMW bleiben wird, ist inzwischen offiziell: Das hat der Kanadier mit italienischen Wurzeln am 30. November auf Social Media bekanntgegeben. "Heute ist mein letzter Tag als Angestellter der BMW AG, wodurch es genau fünf Jahre sind, seit ich am 1. Dezember in der schönen Stadt München angekommen bin", schreibt er.

Der Abschied dürfte für Leschiutta durchaus emotional gewesen sein, wie aus seinen Worten hervorgeht. Am Ende schreibt er: "Neue Herausforderungen liegen bereit. Aber inzwischen sage ich Dankeschön und auf Wiedersehen."

BMW-Vertrag noch bis Ende Dezember 2024?

Handelt es sich dabei tatsächlich um Lamborghini, obwohl bislang nichts bekanntgegeben wurde? Wie Motorsport-Total.com erfahren hat, dürfte sich an den Plänen nichts geändert haben. Wie man hört, geht der 62-Jährige in Sant'Agata Bolognese bereits ein und aus. Leschiutta soll aber vertraglich bis 31. Dezember 2024 an BMW gebunden sein, was nun offenbar für die Verzögerung gesorgt hat.

Daher darf man nun im neuen Jahr mit der Präsentation des neuen Lamborghini-Motorsportchef rechnen. Bis dahin führt Entwicklungsvorstand Rouven Mohr die Geschäfte, der bereits seit dem Aus für den langjährigen Motorsportleiter Giorgio Sanna als Übergangslösung diese Position inne hat.

Einige Baustellen bei Lamborghini

Eine rasche Lösung wäre aber grundsätzlich im Interesse von Lamborghini, denn durch das WEC-Aus in der Hypercar-Klasse und die unklare Situation mit Iron Lynx beim LMDh-Projekt gibt es aktuell einige Baustellen.

In der DTM scheint Lamborghini währenddessen gut aufgestellt zu sein: Obwohl es um die Zukunft des Meisterteams SSR Performance ein Fragezeichen gibt, planen Grasser und Paul auch für 2025, in der Traditionsserie an den Start zu gehen. Zudem konnte man mit Abt ein Topteam gewinnen.