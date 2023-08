DTM: Aitken siegt erstmals - Rückschlag für Preining

Anzeige

Neuntes Rennen, neunter unterschiedlicher Sieger: Der Engländer Jack Aitken hat die Pole Position auf dem Lausitzring in seinen ersten DTM-Erfolg umgemünzt. Der 27 Jahre alte Ferrari-Pilot setzte sich vor dem Italiener Mirko Bortolotti (Lamborghini) und Kelvin van der Linde (Südafrika/Audi) durch. "Ich bin fix und fertig, emotional und körperlich", sagte Aitken am ProSieben-Mikrofon auch angesichts der schwülwarmen äußeren Bedingungen.

Meisterschaftsspitzenreiter Thomas Preining (Österreich) wurde mit einer umstrittenen Strafe belegt und erreichte nur Rang 15. In der Gesamtwertung büßte der Porsche-Pilot deswegen einiges von seinem Vorsprung ein.

Bortolotti verbesserte sich hingegen auf Rang zwei mit nun 110 Punkten, Preining hat 118 auf dem Konto. Titelverteidiger Sheldon van der Linde (Südafrika/BMW), der Fünfter wurde, fiel im Meisterschaftsrennen auf Rang drei zurück, hat mit 100 Zählern aber weiter alle Chancen.

Als bester Deutscher erreichte am Samstag Mercedes-Pilot Luca Stolz (Kirchen) als Sechster das Ziel.

Am Sonntag (13.30 Uhr/ProSieben) steigt in der Lausitz der zehnte Saisonlauf. Die DTM umfasst in diesem Jahr 16 Rennen, das Finale steigt am 21. und 22. Oktober traditionell in Hockenheim.